GDPR-Compliant Bot Protection. Organizations—from startups to large enterprises—use Friendly Captcha to protect their websites and online services from spam and abuse. Friendly Captcha respects your user’s privacy and works automatically, so your users don’t have to do anything.

Website: friendlycaptcha.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Friendly Captcha verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.