FPnotebook.com ist eine schnell zugängliche, direkt am Behandlungsort verfügbare medizinische Referenz für Ärzte in der Grundversorgung und in Notfällen. Diese 1995 begonnene Sammlung umfasst mittlerweile 6407 miteinander verknüpfte Themenseiten, die in einen Baum aus 31 Fachbüchern und 722 Kapiteln unterteilt sind. Der Inhalt wird monatlich durch systematische Literaturrecherchen und Konferenzen aktualisiert.

Website: fpnotebook.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit FP Notebook verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.