Die Lockler-Plattform ermöglicht es Marken, benutzergenerierte soziale Inhalte auf ihren Diensten zu sammeln, zu analysieren und anzuzeigen und so die Konversionsraten und Verweildauer zu erhöhen. Auf Flockler vertrauen unter anderem Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain und die UEFA. 30-tägige kostenlose Testversion für alle Pläne und monatliche Abonnementgebühren ab 49 € / Monat. Hauptvorteile: * Einfach zu kuratierende UGC, um Verbraucher in der frühen Phase des Kaufzyklus zu erreichen und den Traffic auf Produktseiten zu steigern * Eine Steigerung der Conversions um 20–30 %, wenn Social-Media-Beiträge als Produkttestimonials verwendet und zum Zeitpunkt des Kaufs an der Kasse oder auf Produktseiten angezeigt werden * Soziale Daten und die von der Plattform bereitgestellten Erkenntnisse helfen Ihnen, zielgerichtetere und personalisiertere Content-Assets zu erstellen und so die Konversionsrate Ihrer sozialen Werbung zu steigern * Optimiertes Benutzererlebnis auf allen Geräten, wodurch die Konversionsraten der Inhalte erhöht werden * Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Look & Feel und der Darstellung von Inhalten. Flockler erstellt ohne Entwicklungsarbeit ein Standard-Look & Feel, Ihre Entwickler können jedoch einen vollständig angepassten Stil erstellen * Kategorisierungen und Metadaten wie Tags helfen Ihnen, maßgeschneiderte und personalisierte Content-Erlebnisse zu erstellen. Sie könnten beispielsweise Inhalte mit einem bestimmten Tag für Kunden anzeigen, die eine bestimmte Seite zuvor besucht haben * Vollständige SaaS-Lösung und Support von Flockler, die es Kunden ermöglichen, Technologiekosten zu senken und dieses Budget für Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu verwenden.

