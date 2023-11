Fishbowl ist der Treffpunkt von Fachleuten, um in einer neuen Ära der Remote-Arbeit Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Wählen Sie aus Tausenden von Industry-, Community- oder Company Bowls („Gruppen“) und führen Sie echte Gespräche mit anderen verifizierten Fachleuten, die in ähnlichen Rollen und Branchen wie Sie arbeiten. Sie können verschiedenen Bowls oder Berufsgruppen mit anderen mit demselben Hintergrund wie Sie beitreten, um echte Ratschläge zu erhalten, Arbeitsgeschichten auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Verpassen Sie nicht, was Ihre Kollegen und Kollegen sagen.

Website: fishbowlapp.com

