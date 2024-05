Evercast ist die erste Echtzeit-Kollaborationsplattform, die von Kreativen für Kreative entwickelt wurde. Es kombiniert Videokonferenzen, HD-Live-Streaming und Vollspektrum-Audio in einer einzigen webbasierten Plattform. Da für das Streamen von Evercast lediglich ein Computer und Software erforderlich sind, lässt es sich problemlos in allen Phasen der Produktion, bei großen und kleinen Teams, einsetzen. Egal wo auf der Welt sie sich befinden, Benutzer können jeden kreativen Workflow (Live-Kameras am Set, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools usw.) sicher mit extrem geringer Latenz und kompromissloser Qualität streamen. Mit Funktionen, die speziell zur Erleichterung der kreativen Zusammenarbeit entwickelt wurden, bietet Evercast ein digitales Erlebnis, das die Leichtigkeit und Produktivität eines Teams widerspiegelt, das Schulter an Schulter sitzt. Bisher wurde Evercast bei Hunderten von Produktionen von allen großen Film-/Fernsehstudios und OTT-Anbietern sowie von branchenführenden Gaming-Unternehmen und Werbeagenturen eingesetzt.

Kategorien : Business Videokonferenzsoftware

Website: evercast.us

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Evercast verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.