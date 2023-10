Edraak ist eine arabische elektronische Plattform für Gruppen-Open-Source-Kurse (MOOCs). Edraak wurde auf Initiative der Queen Rania Foundation for Education and Development gegründet, die alle Anstrengungen und Anstrengungen unternehmen möchte, um dazu beizutragen, die arabische Welt im Bildungsbereich an die Spitze zu bringen, da sie den Eckpfeiler der Entwicklung und Entwicklung darstellt Wohlstand der Völker.

Website: edraak.org

