eCairn ist ein Softwareunternehmen, das sich auf Social Intelligence für Vertrieb, Marketing und Community Management spezialisiert hat eCairn bietet Finanzberatern eine Social-Media-Prospecting-Lösung, um Gruppen digitaler Wohlhabender zu entdecken und Beziehungen aufzubauen, die das Geschäft steigern. Genauer: * Kartieren Sie „Stämme wohlhabender Menschen“ auf Twitter, Blogs und LinkedIn und profilieren Sie Interessenten – Beispiele: Schlüsselmitarbeiter bei einem Unicorn, Unternehmergemeinschaften in der Bay Area, Prominente an bestimmten Orten, Vorstand/Treuhänder/Schlüsselpersonen in gemeinnützigen Organisationen, Alumni von Top-Universitäten.... * Hören Sie sich diese digitalen Reichtümer in Echtzeit an, mithilfe eines menschlichen Assistenten und Algorithmen. * Liefern Sie täglich Einblicke per E-Mail und einer mobilen App für Finanzen Berater können diese nutzen, um sich über die Aussichten zu informieren und die Beziehungen zu entwickeln. * Messen Sie den Social-Networking-Aufwand.

