Drupal ist eine Content-Management-Software. Es wird zur Erstellung vieler Websites und Anwendungen verwendet, die Sie täglich nutzen. Drupal verfügt über großartige Standardfunktionen wie einfache Inhaltserstellung, zuverlässige Leistung und hervorragende Sicherheit. Aber was es auszeichnet, ist seine Flexibilität; Modularität ist eines seiner Grundprinzipien. Seine Tools helfen Ihnen, die vielseitigen, strukturierten Inhalte zu erstellen, die dynamische Web-Erlebnisse benötigen. Es ist auch eine gute Wahl für die Erstellung integrierter digitaler Frameworks. Sie können es mit einem oder mehreren Tausend Add-Ons erweitern. Module erweitern die Funktionalität von Drupal. Mit Themes können Sie die Präsentation Ihrer Inhalte anpassen. Distributionen sind gepackte Drupal-Bundles, die Sie als Starter-Kits verwenden können. Kombinieren Sie diese Komponenten, um die Kernkompetenzen von Drupal zu verbessern. Oder integrieren Sie Drupal mit externen Diensten und anderen Anwendungen in Ihrer Infrastruktur. Keine andere Content-Management-Software ist so leistungsstark und skalierbar. Das Drupal-Projekt ist Open-Source-Software. Jeder kann es herunterladen, verwenden, bearbeiten und mit anderen teilen. Es basiert auf Prinzipien wie Zusammenarbeit, Globalismus und Innovation. Es wird unter den Bedingungen der GNU General Public License (GPL) vertrieben. Es fallen niemals Lizenzgebühren an. Drupal wird immer kostenlos sein.

Drupal ist ein leistungsstarkes Open-Source Content Management System (CMS), mit dem Benutzer Websites effizient erstellen und verwalten können. Es bietet ein umfassendes Toolkit zum Erstellen, Anpassung und Wartung verschiedener Arten von Websites, von kleinen Blogs bis hin zu großen Unternehmensportalen. Die Skalierbarkeit von Drupal stellt sicher, dass Websites mit zunehmendem Verkehr oder Inhaltsanforderungen nahtlos wachsen und die optimale Leistung aufrechterhalten.

Eine der wichtigsten Stärken von Drupal ist die Flexibilität und bietet Tausende von Modulen und Themen, mit denen Benutzer das Aussehen und die Funktionalität ihrer Website auf bestimmte Anforderungen anpassen können. Entwickler können auch benutzerdefinierte Module erstellen, um einzigartige Funktionen hinzuzufügen und Drupal zu einer vielseitigen Wahl für Unternehmen, die maßgeschneiderte Lösungen suchen.

In jüngster Zeit wurde Drupal CMS eingeführt, wodurch die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der Plattform verbessert wird. Es bietet optimierte Site-Setup-Prozesse mit vorverpackten "Rezepten" für gemeinsame Anwendungsfälle wie Blogs, E-Commerce-Plattformen und Nachrichtenseiten. Die Administratorschnittstelle wird für eine bessere Benutzerfreundlichkeit modernisiert, und Funktionen wie automatische Updates und KI-angetriebene Tools vereinfachen das Site-Management und die Erstellung von Inhalten. Diese Entwicklung zielt darauf ab, Drupal sowohl für technische als auch nicht-technische Benutzer zugänglicher zu machen und ein robustes, aber benutzerfreundliches Erlebnis zu bieten.

