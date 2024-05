DMSi Software

DMSi bringt durch unsere spezialisierte Unternehmensverwaltungssoftware neue Technologien und neue Ideen in die Baustoffindustrie. Wir revolutionieren einen der größten und kritischsten Sektoren der Welt. Zum Glück mögen wir Herausforderungen. Wir haben Stellen für Menschen, die sich gerne in unserer Software weiterbilden, Geschäftsprobleme von Kunden erforschen und lösen und Lieferketten mit maßgeschneiderten Lösungen optimieren möchten. Wir haben Stellen für Softwareentwickler, Designer, Systemingenieure, Analysten, Produktbesitzer und Produktmanager, die innovative Technologien erforschen und menschliche Schnittstellen erstellen. Wir haben Positionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Personalwesen und Buchhaltung, die unser Unternehmen zum Erfolg bringen und die zur Weiterentwicklung unserer Marke und unseres Teams beitragen. Was uns antreibt, ist, uns mit aufgeweckten, freundlichen und neugierigen Menschen zu umgeben, die die grenzenlosen Möglichkeiten lieben, die der Bereich Unternehmenscomputersoftware zu bieten hat.

