Disroot Pads

Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam in Echtzeit direkt im Webbrowser. Die Pads von Disroot werden von Etherpad betrieben. Ein Block ist ein Online-Text, den Sie gemeinsam in Echtzeit direkt im Webbrowser bearbeiten können. Alle Änderungen werden sofort auf allen Bildschirmen angezeigt. Schreiben Sie gemeinsam mit Ihren Freunden, Kommilitonen oder Kollegen Artikel, Pressemitteilungen, To-Do-Listen etc.

Website: pad.disroot.org

