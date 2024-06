DeepHow ist die erste KI-Lösung für die Erfassung und Schulung von Handwerkswissen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Videoplattform und Erfassungs-App, mit der Unternehmen ihre Prozesse auf einem Smart-Gerät erfassen, über die Cloud auf die Plattform hochladen und dann KI nutzen können, um das Video zu segmentieren, zu transkribieren und in für sie relevante Schritte und Sprachen zu übersetzen mehrsprachige Belegschaft. Mitarbeiter können jederzeit auf die Videos zugreifen und sich so schneller einarbeiten und sich effizienter in die proprietären Prozesse ihres Unternehmens einarbeiten. Herkömmliche Lernmethoden wie textbasierte SOPs können nicht effizient aktualisiert werden, und der durchschnittliche Arbeitnehmer greift heute lieber auf Videos zurück, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Sie können den Experten direkt auf dem Bildschirm beobachten und sein Fachwissen selbst nachahmen. Das Erstellen von Videoinhalten muss nicht schwierig sein oder die Unterstützung eines professionellen Videoproduktionsteams mit teurer Ausrüstung erfordern. Halten Sie Ihre Linien am Laufen und unterrichten Sie Ihr Team besser mit der KI-gestützten Videoschulungsplattform von DeepHow.

Kategorien : Productivity Videokommunikationssoftware

Website: deephow.com

