Dasha.AI ist eine fortschrittliche Plattform zur Entwicklung ultrarealistischer Konversations-KI-Agenten für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Ziel ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, sprach- und textbasierte KI-Agenten zu entwickeln, die in der Lage sind, reale Aufgaben auszuführen. Diese können in Anwendungen integriert werden, um verschiedene Prozesse wie Vertrieb, Kundeninteraktionen und Automatisierung zu verbessern. Darüber hinaus unterstützt Dasha.AI ein äußerst natürliches Gesprächserlebnis, das die menschliche Interaktion effektiv nachbildet und Funktionen wie Reaktionszeiten mit äußerst geringer Latenz, äußerst realistische Sprachsynthese und proprietäre Aufforderungstechniken umfasst, die zu einem lebensechten Dialog beitragen. Die Plattform führt DashaScript ein, eine proprietäre Programmiersprache für Agenten für beispiellose Anpassung und Flexibilität, die es Entwicklern ermöglicht, KI-Agenten zu erstellen, die komplexe Anrufszenarien bewältigen und sich dynamisch an Kundensegmente anpassen können. Schließlich bietet Dasha.AI eine Whitelabel-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, branchenspezifische Produkte zu erstellen und es Benutzern ermöglicht, KI-Agenten ohne Programmierung zu erstellen und zu verwalten. Dies ist besonders nützlich, da sich Kunden auf die Gestaltung intuitiver Benutzeroberflächen und Erlebnisse konzentrieren können, während Dasha.AI sich um die komplexe Backend-Verarbeitung und -Verwaltung kümmert.

Website: dasha.ai

