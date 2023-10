Craft.io ist das Produktmanagement-Tool, das es Produktmanagern ermöglicht, ihre Arbeit von der Feedbackerfassung, Planung, Entscheidungsfindung, Roadmapping und mehr in einem speziell entwickelten Tool zu erledigen, das sich in die heute am häufigsten verwendeten Plattformen integrieren lässt. Craft.io wird zum Produktsystem der Aufzeichnungen: zur maßgeblichen Datenquelle, die diese wichtigen Produktentscheidungen unterstützt und es Produktmanagern ermöglicht, selbstbewusster zu sein, Stakeholder zu beeinflussen und mit Autorität zu führen.

Website: craft.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Craft.io verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.