ContractKen unterstützt seine Kunden beim Risikomanagement in ihren Verträgen. Wir unterstützen Anwälte und andere Fachleute dabei, ihr Fachwissen in der Vertragsprüfung und -verhandlung mithilfe der KI-gesteuerten Playbook-Automatisierung (innerhalb von Microsoft Word) zu erweitern. Unsere Analytics-Dashboards werden von Kunden verwendet, um Risiken in ihrem Vertragsarchiv zu verfolgen, zu visualisieren und zu verstehen.

Website: contractken.com

