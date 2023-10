KI-gestützte Inhaltsanalysen. Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet die Simulation menschlicher Intelligenz in Computern. Sie sind darauf programmiert, wie Menschen zu denken und deren Handlungen nachzuahmen. Innerhalb der KI-Domäne bezieht sich die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) darauf, Computern die Fähigkeit zu geben, Texte und gesprochene Wörter auf die gleiche Weise zu verstehen, wie es Menschen können. Compar.ai ist so programmiert, dass es Ihre Inhalte wie ein Mensch analysiert, Schlüsselwörter extrahiert und die Stimmung und Emotion ermittelt. Mit den Analysen können Sie Ihre Inhalte so anpassen, dass Ihre Botschaft ankommt und die Konversion steigt.

Website: compar.ai

