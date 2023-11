ClasseViva entstand aus der langjährigen Erfahrung der Spaggiari-Gruppe in der Welt der Schulen. In 80 Jahren, die sie mit Schulen verbracht hat, ist es der Parma-Gruppe gelungen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und fortschrittliche Projekte zu entwickeln, die in der Lage sind, Synergien zwischen allen Bereichen dieser Welt zu schaffen.

Website: web.spaggiari.eu

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ClasseViva verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.