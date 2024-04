Verwandeln Sie mit der Partner Success Platform von Channext mehr Partner in Umsatz. Skalieren Sie Ihre Partneraktivierungs-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten über eine einzige Plattform. Entdecken Sie, wie Channext Ihnen hilft: * Segmentieren und verwalten Sie Ihre Partner für ein Erfolgsmanagement im großen Maßstab. * Erhöhen Sie die Beteiligung am Partnermarketing und die Nachfragegenerierung. * Verwalten Sie die Partner-Vertriebspipeline und integrieren Sie sie in Ihr CRM. * Messen Sie jedes Engagement, um 360-Grad-Einblicke in Ihre Partnerschaften zu erhalten.

Kategorien :

Website: channext.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Channext verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.