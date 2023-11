Mit dem CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker können Sie Ihr Fahrzeug ohne Installationskosten verfolgen. CarCoPoLo ist eine einfache und intelligente mobile Anwendung, die ein festes GPS-Gerät zur Verfolgung Ihres Fahrzeugs nutzt. Jetzt sehen Sie Ihre Fahrzeuge live auf einer einzigen Karte, verfolgen jederzeit und überall den aktuellen Standort, die Geschwindigkeit und die Entfernung des Fahrzeugs und erhalten sofortige Benachrichtigungen mithilfe anpassbarer GEOFENCE-Funktionen. Mit „Buzz“ können Sie dem Fahrer in Ihrem Fahrzeug mitteilen, dass Sie abholbereit sind. Speichern Sie außerdem Fahrzeug- und Fahrerdokumente mit der mobilen CarCoPoLo-App an einem Ort in Reichweite. Sie können aus der Cloud auf Ihre wichtigen Fahrzeugdaten zugreifen.

Website: carcopolo.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Carcopolo verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.