Brolly ist Australiens erstes Social-Media-Archivierungstool, das unter Berücksichtigung der Einhaltung staatlicher Vorschriften entwickelt wurde. Brolly wurde in Melbourne gegründet, um eine einfache, innovative Archivlösung bereitzustellen, die Compliance-Standards erfüllt, einschließlich der Datenspeicherung in Australien, sodass Ihre Datensätze den australischen Datenschutzgesetzen unterliegen. Großes Social-Media-Engagement bedeutet, viele Gespräche zu führen. Wenn Ihre Organisation über ihre sozialen Kanäle wichtige Informationen bereitstellt, sollten Sie diese aufzeichnen. Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, beginnt Brolly mit der Erfassung historischer und Echtzeitinhalte, sodass Sie dies nicht tun müssen. Sehen Sie alles an einem Ort mit der rund um die Uhr verfügbaren Sozialdatenverwaltung. Brolly erleichtert den Export, wird lokal unterstützt und ist eine Freude in der Nutzung.

Website: brolly.com.au

