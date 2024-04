Boost.ai ist bestrebt, herausragende Kundenerlebnisse zu bieten und steht an der Spitze der Konversations-KI der Unternehmensklasse. Boost.ai ist bestrebt, beispiellose Interaktionen zwischen Menschen und Organisationen zu ermöglichen und nutzt modernste Technologie, um die Grenzen der KI verantwortungsvoll zu erweitern. Seine proprietäre selbstlernende KI-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Interaktionen in großem Maßstab zu automatisieren, die Effizienz zu steigern und positive Ergebnisse zu erzielen. Die virtuellen Agenten von Boost.ai genießen das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und sorgen durchgängig für Lösungsraten von über 90 Prozent, wodurch täglich Tausende von Interaktionen automatisiert werden. Boost.ai wurde 2016 gegründet, wird von Nordic Capital unterstützt und operiert von seinem Hauptsitz in Sandnes, Norwegen, mit weltweiten Niederlassungen in Städten wie Los Angeles, Kopenhagen und London.

