Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

BirdDog Software ist die führende integrierte webbasierte Software-Suite, einschließlich Auftragsabwicklung, CRM und E-Commerce-Software. BirdDog Enterprise ist außerdem die branchenweit beste Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmenssoftware, die Ihr gesamtes Unternehmen in einer einzigen, integrierten und leistungsstarken Business-Management-Softwarelösung unterstützt. Das Besondere an BirdDog Enterprise ist, dass es auf einer einzigen Plattform basiert, sodass Vertrieb, Support, Versand und Abrechnung bei jeder Interaktion dieselben Informationen verwenden. Enterprise stellt Ihnen wichtige Business Intelligence in Echtzeit zur Verfügung, damit Sie schneller bessere Entscheidungen treffen können.

Website: birddogsw.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit BirdDog Software verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.