Beehively bringt Innovation. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Bereitstellung von Technologie und fortschrittlichen Werkzeugen für Schulen. Halten Sie Ihre Schule in Verbindung. Online. Im Unterricht. Überall. Eine Schule zu leiten sollte einfach sein. Eine Website zu verwalten, mit Eltern zu kommunizieren und den Überblick über die Daten zu behalten, die Sie täglich benötigen, ist eine Herausforderung. Beehively ist hier, um Ihnen bei der Bewältigung all dieser und weiterer Dinge zu helfen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: die nächste Generation zu unterrichten.

Website: beehively.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Beehively verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.