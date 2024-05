[Inhalt, sehr umfassend] * Über 1,5 Millionen Originalbeispiele, lernen Sie Wörter aus britischen und amerikanischen Dramen und Dokumentationen * Über 50.000 Wortkombinationen, umfangreicher Wortgebrauch, einfach zu erlernen und zu verwenden * Mehr als 2.000 Wurzelaffixe, die fast 20.000 Einträge abdecken, verwenden englische Radikale, um Wörter aneinanderzureihen * Über 5.000 Ableitungsbäume, die mehr als 20.000 Einträge abdecken, Kurzschrift-Wortfamilienartefakt * Original Collins Englisch-Chinesisch-Wörterbuch, verstehen Sie Englisch auf Englisch * Vollständige Vokabelbibliothek, die alle Stufen der Grundschule, der Mittelschule, des Gymnasiums, der Universität, des Auslandsstudiums usw. abdeckt. * Über 200 gängige Vokabelbücher und Vokabellisten aus englischen Lehrbüchern, kombiniert mit Papierbüchern, zum gleichzeitigen Lernen * Synonyme, Antonyme, Wortverformungen und effizienteres damit verbundenes Gedächtnis [Der Schwerpunkt der Prüfung ist sehr ausgeprägt] * Die Bedeutung des Tests wird hervorgehoben und fett dargestellt, um die Bedeutung des getesteten Wortes anzuzeigen. Lernen Sie häufig die wichtigsten Punkte der Wortbedeutung. * Markierungen von Testpunkten, hervorgehobene Phrasen, die getestet wurden, Schlüsselpunkte der Kerntestpunkte * Mehr als 170.000 Beispiele aus früheren Prüfungen, darunter Aufnahmeprüfungen für die High School, Aufnahmeprüfungen für Hochschulen, CET-4 und CET-6, Aufnahmeprüfungen für Postgraduierte sowie Studiengänge vom College bis zum Bachelor [Speicher, sehr effektiv] * Ebbinghaus-Gedächtniskurve, intelligente Planungsüberprüfung, effizientes Anti-Vergessen * Originalbeispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie Wörter in realen Kontexten verwendet werden. Nur wenn Sie sie verstehen, können Sie sie sich leichter merken (≧ω≦). * Wurzelaffixe helfen Ihnen, die innere Struktur des Wortes zu verstehen. Es wird Ihnen leichter fallen, es zu merken, wenn Sie es verstehen o(^▽^)o * Authentische Kollokationen helfen Ihnen, mehrere Bedeutungen von Wörtern zu verstehen. Nur wenn Sie sie verstehen, können Sie sich besser an sie erinnern \\(*^▽^*)// * Rechtschreibprüfung: Nachdem Sie eine Gruppe von Schreibweisen gelernt haben, werden Sie nicht aufgeben, bis Sie schreiben können. [Beharrlichkeit, sehr einfach] * Melden Sie sich an, um coole Münzen zu erhalten, und melden Sie sich als Team an, um weitere Belohnungen zu erhalten

