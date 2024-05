Arbeiten Sie vertrauensvoll zusammen. AvePoint bietet die fortschrittlichste Plattform zur Optimierung des SaaS-Betriebs und zur sicheren Zusammenarbeit. Über 17.000 Kunden weltweit vertrauen auf unsere Lösungen zur Modernisierung des digitalen Arbeitsplatzes in Microsoft, Google, Salesforce und anderen Kollaborationsumgebungen. Das globale Channel-Partnerprogramm von AvePoint umfasst über 3.500 Managed Service Provider, Value Added Reseller und Systemintegratoren, wobei unsere Lösungen auf mehr als 100 Cloud-Marktplätzen verfügbar sind. AvePoint wurde 2001 gegründet, ist fünfmaliger Global Microsoft Partner of the Year und hat seinen Hauptsitz in Jersey City, New Jersey.

