Aqua Security stoppt Cloud-Native-Angriffe über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg und ist das einzige Unternehmen mit einer Cloud-Native-Schutzgarantie in Höhe von 1 Mio. US-Dollar, die dies garantiert. Als Pionier im Bereich Cloud-nativer Sicherheit hilft Aqua seinen Kunden, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Zukunft ihres Unternehmens aufzubauen. Die Aqua-Plattform ist die am besten integrierte Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) der Branche und schützt den Anwendungslebenszyklus vom Code bis zur Cloud und zurück. Aqua wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, MA und Ramat Gan, IL, mit Fortune-1000-Kunden in über 40 Ländern.

Website: aquasec.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Aqua Security verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.