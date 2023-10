AppEQ ist eine Customer 360-Plattform, die es kontoorientierten Teams in der Vertriebs-, Erfolgs- und Supportorganisation in B2B-SaaS-Unternehmen ermöglicht, Kontoinformationen einfach in ihre vorhandenen Anwendungen abzurufen.

