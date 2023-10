Amazon MTurk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) ist ein Crowdsourcing-Marktplatz, der es Einzelpersonen und Unternehmen erleichtert, ihre Prozesse und Aufgaben an eine verteilte Belegschaft auszulagern, die diese Aufgaben virtuell ausführen kann. Dies kann alles umfassen, von der Durchführung einfacher Datenvalidierungen und Recherchen bis hin zu eher subjektiven Aufgaben wie der Teilnahme an Umfragen, der Moderation von Inhalten und mehr. MTurk ermöglicht es Unternehmen, die kollektive Intelligenz, Fähigkeiten und Erkenntnisse einer globalen Belegschaft zu nutzen, um Geschäftsprozesse zu rationalisieren, die Datenerfassung und -analyse zu verbessern und die Entwicklung des maschinellen Lernens zu beschleunigen. Obwohl sich die Technologie ständig verbessert, gibt es immer noch viele Dinge, die Menschen viel effektiver tun können als Computer, wie zum Beispiel Inhalte moderieren, Datendeduplizierung durchführen oder recherchieren. Traditionell wurden Aufgaben wie diese durch die Einstellung großer Zeitarbeitskräfte erledigt, was zeitaufwändig, teuer und schwer zu skalieren war, oder sie wurden unterlassen. Crowdsourcing ist eine gute Möglichkeit, ein manuelles, zeitaufwändiges Projekt in kleinere, besser überschaubare Aufgaben zu zerlegen, die von verteilten Mitarbeitern über das Internet erledigt werden (auch als „Mikrotasks“ bezeichnet).

Website: mturk.com

