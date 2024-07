Die Allganize AI-Plattform zum Verstehen von Dokumenten, Alli, wurde entwickelt, um innovative Lösungen für verschiedene Herausforderungen der Unternehmensproduktivität bereitzustellen. Alli bietet KI-Chatbots, Unternehmens-ChatGPT und KI-OCR und ist damit eine Komplettlösung für die Dokumentenverarbeitung und -analyse. Es nutzt maschinelles Lernen und Mustererkennung, um strukturierte und unstrukturierte Dokumente zu verarbeiten und erreicht dabei eine außergewöhnliche Genauigkeit mit einer Erfolgsquote von über 99 %. Alli GPT eignet sich besonders für Anwendungsfälle der Unternehmenssuche, da es genaue Antworten sowohl aus internen als auch externen Quellen liefert und die Suche in mehreren Dokumenten überflüssig macht. Alli Capture hingegen automatisiert die Erfassung von Daten aus strukturierten und unstrukturierten Dokumenten und reduziert so den Zeit- und Kostenaufwand, der durch Fehler und Ineffizienzen bei der manuellen Verarbeitung entsteht, erheblich. Alli Answer ist ein Tool zur Verarbeitung natürlicher Sprache, das schnelle und genaue Antworten auf Benutzerfragen liefert und Informationen auf benutzerfreundliche Weise organisiert. Allganize befasst sich mit den Produktivitätsproblemen verschiedener Branchen, darunter Spiele, Informationstechnologie, E-Commerce, öffentlicher Sektor, Baugewerbe, Öl und Gas, Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Personalwesen. Mit den vorab trainierten Modellen und fortschrittlichen Datenflussmodellen von Allganize können Sie in wenigen Tagen maßgeschneiderte Lösungen für diese Branchen erstellen, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Darüber hinaus gewährleistet es ein hohes Maß an Sicherheit, indem es Sicherheitsvorschriften und -standards einhält, sichere Designpraktiken implementiert und fortlaufende Überprüfungen durchführt, um die Sicherheit der Plattform zu gewährleisten. Insgesamt verfügt Allganize über eine Reihe von Tools, die Unternehmen dabei helfen können, Erkenntnisse aus ihren Plattformen zu gewinnen unstrukturierte Daten effizient verarbeiten, sich wiederholende und alltägliche Aufgaben automatisieren und die Genauigkeit erhöhen.

Website: allganize.ai

