Vertriebsteams – vereinfacht gesagt ist ALIGNED ein digitaler Verkaufsraum – eine Kollaborationsplattform für Ihr Team und Ihre Käufer. Es ermöglicht Ihnen, komplexe Geschäfte zu orchestrieren, die Käuferbindung zu erhöhen und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen. Wie? Aligned optimiert Ihre gesamte Kundenkommunikation, Inhalte, Prozesse und Tools in einem personalisierten Kundenarbeitsbereich (Ja, wirklich). Sie müssen nicht mehr Woche für Woche E-Mails hinterherjagen – nur ein Link, der zu einem digitalen Raum führt, beherrscht sie alle. Sie erhalten außerdem Zugang zu noch nie dagewesenen Erkenntnissen, indem Sie blinde Flecken in der Customer Journey aufdecken – was Ihnen letztendlich dabei hilft, mehr Kontrolle zu erlangen, alle Beteiligten einzubinden, die Effizienz zu verbessern und … mehr Geschäfte schneller abzuschließen. Unser Tool ist schön, einfach zu bedienen und verfügt über eine kostenlose Testversion, keine Kreditkarte oder Testphase – melden Sie sich noch heute bei Aligned an und überzeugen Sie sich selbst.

Website: alignedup.com

