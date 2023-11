Es ist Unterhaltungszeit! Erleben Sie den Nervenkitzel, verschiedene Filme und Fernsehserien online auf über 13 OTTs anzusehen, die Sie immer wieder zurückkommen lassen, um mehr zu erfahren. Tauchen Sie ein in die Welt der Unterhaltung, indem Sie die Airtel Xstream-App herunterladen und mehr als 10.000 Filme und Webserien auf über 13 OTTs ansehen, alles an einem Ort. Die App bietet Filme verschiedener Genres, Fernsehsendungen und Originale von verschiedenen OTT-Plattformen – alles unter einem Dach. Airtel Xstream hat zwei neue Pakete eingeführt: 1. Xstream Premium Pack, das Ihnen Xstream-Unterhaltung mit mehr als 13 OTTs an einem Ort bietet. 2. Xstream Mobile Pack, bei dem Sie Telekommunikationsdienste gebündelt mit einem Abonnement erhalten, um einen Xstream-Kanal ohne zusätzliche Kosten nur über die Airtel Xstream-App freizuschalten.

Website: airtelxstream.in

