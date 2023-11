Digital Assistant ist ein KI-Chatbot-Assistent, der die Arbeit vereinfacht und die Produktivität steigert. Begeistern und stärken Sie Ihre Mitarbeiter mit einem preisgekrönten digitalen Arbeitsplatz, der nachweislich die Zufriedenheit am Arbeitsplatz um 17 % steigert. Verbinden Sie die von Ihnen verwendeten Geschäftsanwendungen aus dem App-Verzeichnis mit einem zentralen intelligenten Assistenten und sehen Sie Ihre Daten in Echtzeit in Adaptive Cards. Stecken Sie Karten in Ihr Board, um auf einen Blick einen Überblick über Ihren Tag zu erhalten, oder abonnieren Sie Benachrichtigungen, damit Sie kein Update verpassen.

Website: adenin.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Adenin verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.