CRM.io von 500apps ist eine fortschrittliche CRM-Software, mit der Sie mit der besten cloudbasierten Software für das Kundenbeziehungsmanagement mehr Umsatz erzielen und Ihr Unternehmen schneller wachsen lassen können. Erhalten Sie Zugriff auf 50 Apps für 14,99 $ pro Benutzer. Funktionen: 1. Lead-Management: Mit der Lead-Management-Software können Sie alle Ihre Leads an einem zentralen Ort hinzufügen und verwalten. Verwalten Sie Kundeninformationen ganz einfach und pflegen Sie Kundenbeziehungen mithilfe erstklassiger Kontaktverwaltungsfunktionen. Schließen Sie mehr Geschäfte mit weniger Aufwand ab. 2. Kontaktmanagement-Software: Die Kontaktmanagement-Software von CRM.io könnte Kundeninformationen verwalten und stärkere Kundenbeziehungen von einem zentralen Standort aus aufbauen. 3. Account-Management-Software: Intelligente Account-Management-Software versteht die Geschäftsanforderungen Ihrer Kunden und gewinnt mehr Geschäfte mit einer strategischen Sicht auf die wichtigsten Accounts in Ihren Vertriebsaktivitäten. 4. Deals-Management: Deal-Management-Software könnte mehr Deals mit dem wachsenden Unternehmen verfolgen, verwalten und abschließen. 5. Vertriebsautomatisierungssoftware: Vertriebsautomatisierungssoftware für wachsende Unternehmen zur einfachen Automatisierung komplexer Vertriebsprozesse. Intelligente, leistungsstarke Vertriebsautomatisierung. Sparen Sie Zeit, optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess und skalieren Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre Vertriebs- und Geschäftsabläufe in wenigen Minuten automatisieren. Alleinstellungsmerkmale von CRM.io: All-in-One-Vertriebssoftware – Verwalten Sie Leads, Kontakte, Deals, Dokumente, elektronische Signaturen, Mailing-Software und vieles mehr an einem Ort. Beginnen Sie mit dem Zugriff auf die 450 Millionen Leads-Datenbank. Leistungsstarke Automatisierungen – Führen Sie vordefinierte Workflows für Änderungen in der Phase der Deal-Pipeline, neue Leads, neue Kontakte und vieles mehr aus. Erstellen Sie mit einem visuellen Drag-and-Drop-Designer. Integrationen und Widgets – Verbinden Sie CRM.io mit E-Mail, Telefonieanbietern, Abrechnung, Helpdesk-Software, Social Suite und vielem mehr. Über 500apps: 500apps ist eine Plattform, die eine All-In-One-Business-Suite mit 50 Apps bereitstellt, mit dem Ziel Unternehmen dabei zu unterstützen, sich wie Fortune-500-Unternehmen zu entwickeln.

Website: 500apps.com

