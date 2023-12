Wall of Doom er et arkadespil, hvor du skal løbe, undvige og finde vej gennem væggene, der suser mod dig! Sørg for, at du er på det rigtige sted, ellers er spillet slut. Saml mønter rundt om niveauerne for at blive hurtigere og få højere score! Hvor langt kan du komme uden at blive ramt af Wall of Doom?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Wall of Doom. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.