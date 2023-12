Supergun er et rumspil, hvor du flyver i et rumskib gennem det ydre rum, mens du undviger alle meteoritter og andre objekter i vejen. Uanset hvad du gør, undgå de røde firkanter! Styr dit rumskib og dit mål for at guide dit skib sikkert gennem rummet. Dit skib bevæger sig og skyder automatisk, du styrer bare dine bevægelser til venstre og højre. Det lyder måske nemt, men dit skib vil hurtigt accelerere! Prøv at slå din højeste score runde efter runde. Venstre/højre pile - steerSupergun blev skabt af Aron Sommer. Han skabte også den lignende Eagle Ride og Angry Zombie.

Websted: poki.com

