Speed ​​Pool King er et sjovt poolspil, der udfordrer dine færdigheder i et kapløb med tiden! Med kun 2 minutter pr. runde skal du rydde poolbordet så effektivt som muligt for at opnå den højeste score. Klik på stødbolden for at placere din stødstang til det perfekte skud! Hvad er din højeste score?

Websted: poki.com

