Silly Sky er et ledelsesspil, hvor du spiller som flyvekontrol for at guide en flåde af forskellige fly, der kommer fra alle retninger. Marts fly til farvekodede landingsbaner og helikopterpladser, skal du planlægge deres bevægelser omhyggeligt og undgå potentielle styrt! Efterhånden som du gør fremskridt, vil du låse op for en række forskellige kort, der hver præsenterer unikke terræner og udfordringer - land midt i junglestorme, navigere overskyet byhimmel, undvige ørkenbjerge eller tackle tornadofyldte landbrugsområder. Hvert spil er et nyt eventyr med overraskende flyankomster, så spænd op for den skyhøje sjov!

Websted: poki.com

