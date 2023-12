Punchers er en 3D-boksesimulator, hvor du kan opfylde din fantasi om at forfølge en karriere inden for boksning. Den fordybende og realistiske grafik vil give dig følelsen af ​​selv at kæmpe i ringen. Der er endda en slowmotion-tilstand, hvor du kan mærke kampen fra et filmisk perspektiv. Højre krog, venstre krog! Du er allerede hooked på Punchers, ikke? Lean Direction - WASD eller piletaster Left Fist - R eller < Right Fist - T eller >Punchers er skabt af Vardan Aleksanyan. Tjek deres andre spil Lampada Street og Striker Dummies på Poki!

