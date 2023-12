Marble Run er et simulationsspil, hvor du kan bygge din egen 3D-marmorbane. Byg et spor ved hjælp af udskårne træklodser eller skinner. Der er endda specielle genstande, som du kan bruge som en lift, ventilator, en kanon og meget mere! Vælg en marmor, og begynd at skabe dit spor. Du kan endda sætte nogle lamper på banen eller skifte mellem dag- eller natbaggrund. Opret dit spor, test det og glem ikke at gemme! Kan du lave en fantastisk Marble Run-bane? Kontrolelementer: Byg - venstre museklik Oversigt - højre museklik (hold) Zoom - rul Flyt rundt - piletasterOm skaberen: Marble Run blev skabt af Patyuk Games. Dette er hans første spil på Poki!

Websted: poki.com

