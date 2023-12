Level Devil er et platformspil med et slemt twist. Målet er enkelt; komme til døren i slutningen af ​​niveauet for at vinde, men det er ikke så nemt, som det kan se ud... Huller kan dukke op ud af ingenting, pigge kan bevæge sig uventet, og lofter kan falde ned over dig, når du kommer igennem de mange forskellige niveauer. Et forkert skridt, og det er spillet slut. Du bliver nødt til at holde styr på dig, forvente det uventede og vigtigst af alt: Bliv ikke vred. Kan du komme igennem disse helvedes niveauer og slå Level Devil?

Websted: poki.com

