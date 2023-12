Jungle Friends er et engagerende tomgangsspil, hvor du træder ind i poterne på en sød ræv! Din opgave er at udforske forskellige områder og opfylde behovene hos dine forskellige dyrevenner. Start med at fodre vaskebjørne med saftige bær, du kommer videre til at sætte bål op til hyggelige lur, plante gulerødder, passe får og høns, klippe uld, samle æg, tilbyde forfriskende brusebade til bjørne, fiske og mere, end du kunne forestille dig! Lyder det meget? Vær ikke urolig! Du får hjælp fra trofaste ildere og hunde til at lette byrden. Brug optjente mønter til at opgradere dine ledelsesevner, låse op for nye arbejdsområder og øge dit personales effektivitet. Husk at tjekke dit inventar for at pynte din ræv! Hvor mange junglevenner kan du få?

Websted: poki.com

