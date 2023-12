Dræb forbryderne i Hammer 2: Reloaded! Din hensynsløse årvågne tjener et unikt mærke af retfærdighed. I stedet for at arrestere tyve, afslutter du simpelthen deres liv. Brug dine penge på en jetpack, ubegrænsede granater og Gud-tilstand. Køretøjsgeneratoren får biler til at dukke op overalt!

Websted: poki.com

