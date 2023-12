Forgotten Hill: The Wardrobe 3 er den skræmmende peg-og-klik-efterfølger af The Wardrobe og The Wardrobe 2, udviklet af FM Studio. Lige i tide til Halloween forgrener historien sig til endnu et spændende og følelsesladet eventyr. Efter at have fået testamenteret en flot garderobe, slår vores hovedperson og hendes familie sig ind i deres hjem alle glade og håbefulde. Men en tragisk ulykke, der sker i nærheden af ​​garderoben, efterlader vores karakter desperat og alene. Vores job er at udforske de mystiske rum i huset, hvor denne garderobe er, og løse gåder for at blive genforenet med en mistet elsket. Der er hæfter og instruktioner om, hvordan man kommunikerer med de døde i spillet, så sørg for at udføre alle disse opgaver for at fuldføre ritualet. Er du klar til endnu et Halloween-eventyr, der vil sende rystelser ned ad ryggen? Klik på de interessante genstande for at samle dem op og opbevare dem i dit inventar. Derfra kan du klikke på dem og bruge dem på andre genstande eller døre i spillet. Sidde fast? Prøv ? ikon for at se, om du kan få et tip! Forgotten Hill: The Wardrobe 3 er skabt af FM Studio. De har andre fantastiske gyserspil på Poki såsom Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer og Forgotten Hill: Surgery. Glem ikke at spille Pixel Volley også!

Websted: poki.com

