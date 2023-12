Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna er anden del af et nyt kapitel i Forgotten Hill-serien. Gå gennem museet og opdag floraen og faunaen på Forgotten Hill. Gennemfør alle gåderne for at lære mere om historien om Forgotten Hill. Sådan spiller du: Klik på de interessante genstande for at samle dem op og gemme dem i dit inventar. Derfra kan du klikke på dem og bruge dem på andre genstande eller døre i spillet.Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna er skabt af FM Studio. De har andre fantastiske gyserspil på Poki såsom Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery og Forgotten Hill Disillusion: The Library. Glem ikke at spille Pixel Volley også!

