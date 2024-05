Draw Pixel Art er et tegnespil, der udfordrer dig til at færdiggøre pixelmalerier med præcision! Med over 30 yndige billeder at vælge imellem, vil du fordybe dig i en verden af ​​kreativitet. Din opgave er at udfylde hver pixel med den korrekte farve, efter det medfølgende eksempel. Når du er færdig, skal du klikke på "ok" for at se, om du har genskabt billedet nøjagtigt som vist. Hvem er god til at tegne pixelkunst?

Websted: poki.com

