Klassisk minestryger er skabt af Ravalmatic. Er du klar til din nye karriere som minerydder? Tag en blød start med et let lille bræt, og når du først er fortrolig med mekanikken, skal du gå videre til hårdere brætter, der er oversvømmet med snesevis af miner. De fliser, du klikker på, viser din nuværende nærhed til den nærmeste mine med et nummer. Med den information, tænk grundigt over dit træk og prøv ikke at sprænge i luften! De fliser, du klikker på, viser din nuværende nærhed til den nærmeste mine. Bliv ved med at klikke på fliserne, indtil du har ryddet brættet for miner. Den klassiske minestryger er skabt af Ravalmatic. Spil deres andre spil gratis på Poki: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks og basket-champ

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Classic Minesweeper. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.