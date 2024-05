Build Land er et inaktivt/ledelsesspil, hvor du er herre over dit eget ø-paradis! Start fra bunden, og se din ø blomstre, mens du samler ressourcer, hugger træer, miner sten og laver planker og mursten for at udvide dit domæne. Forsvar dit tårn og besejr monstre for at tjene flere værdifulde mønter. Når du har samlet nok ressourcer, skal du sejle for at udforske nye øer og udvide dit imperium endnu mere! Hvor mange lande kan du bygge i dette spændende eventyr?

Websted: poki.com

