Blob Drop er et sjovt vandmelonspil i den populære Suika-genre. Det er et fusionspuslespil, hvor du strategisk taber forskellige typer klatter i en kop. Se, når hoppende klatter falder én efter én, og når to af samme type mødes, smelter de sammen til en større klat! Dit mål er at skabe den størst mulige klat uden at løbe over koppen. Hvis koppen bliver for fuld, og en klat vælter ud, er spillet slut! Hvor stor kan du vokse din klat?

Websted: poki.com

