Fruit Wheel bringer det klassiske vandmelon- og Suika-spil til et nyt niveau! Sigt omhyggeligt og skyd forskellige genstande fra midten til hjulet. Se, når to identiske genstande mødes og smelter sammen til noget større og bedre! Start med lækre madvarer, og lås op for spændende nye niveauer med fisk, dyr og mere. Brug magneter til at tiltrække lignende genstande til episke kombinationer. Hvor mange niveauer kan du låse op?

Websted: poki.com

