BETA VERSION Destiny Item Manager (DIM) lader Destiny-spillere nemt flytte genstande mellem deres Guardians og Vault. DIMs mål er at lade spillere udstyre deres værger hurtigt. Vores Loadouts-funktion opnår dette ved at fjerne manuelle trin, der er nødvendige ved overførsel af varer. Loadouts giver spillerne mulighed for at definere sæt af genstande, som de vil have på deres Guardians. Når en loadout er valgt, vil DIM flytte alle de elementer, som loadouten refererer til, til en værge. Hvis genstanden var udstyret af en anden værge, vil Loadouts-funktionen erstatte denne genstand med en lignende genstand, hvis det er muligt, for at tillade, at det Loadout-refererede element kan overføres. Med et enkelt klik på en knap kan du få en PVP, PVE eller Raid-klar værge. DIM er baseret på de samme tjenester, som bruges af Destiny Companion-appen til at flytte og udstyre genstande. DIM vil ikke være i stand til at afmontere nogen af ​​dine varer.

Websted: destinyitemmanager.com

