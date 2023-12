Community Gamings platform fjerner friktion for turneringsarrangører til at være vært for turneringer og for spillere til at konkurrere og automatisk blive betalt, når de vinder

Websted: communitygaming.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Community Gaming. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.